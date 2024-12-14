بنى سويف يسعى لمواصلة المنافسة بسلاح صرف المكافآت

يسعى مسوؤلى نادى بنى سويف الرياضى ومحبيه للتكاتف نحو التشبث بالمنافسة على الصعود لدورة القسم الثاني ' ب ' وإعادة الفريق السويفي لمكانته الطبيعية بين الكبار.

وعقب تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الفوز بثلاثية نظيفة خارج الديار أمام ابو كساة بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب الاسيوطى سبورت ضمن منافسات الجولة الثامنة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، حرص اللواء سامى توفيق رئيس مجلس الإدارة على الاجتماع بالجهاز الفنى للفريق وذلك لإنهاء تأخر صرف المكافآت المالية الخاصة بالفوز فى المباريات وذلك لتذليل كافة العقبات أمام الفريق بشواره بالموسم الحالى.

وخلال الاجتماع الذى شهد حضور ياسر التونى أمين الصندوق والدكتور أحمد عبد الله خلف وأحمد حمدى أعضاء مجلس الإدارة وأحمد معوض المدير الفنى وعمرو عبد العال ومصطفى هيرو، تم الاتفاق على صرف دفعات المكافآت الخاصة بالفوز خلال 5 مباريات.

ويستعد بنى سويف لمواجهة ضيفه مركز شباب سنورس بالمباراة التى تجمع بين الفريقان بملعب مركز التنمية الشبابية بشرق النيل ببنى سويف الثلاثاء القادم بالجولة التاسعة.

ويحتل بنى سويف المركز الثانى برصيد 17 نقطة بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث.

جدول ترتيب المجموعة

1 - نادى بنى سويف 18 نقاط.

2 - نادى سيلا 17 نقطة .

3 - اهلى الغرق 13 نقاط.

4 -نادى عاملين غارب 12 نقاط.

5- نادى جولدن جيت 12 نقاط.

6 - مركز شباب ابشواى 10 نقاط.

7 - نادى ابو كساة 9 نقاط .

8 - مركز شباب الواسطى 7 نقاط.

9 - مركز شباب سنورس 7 نقاط .

10 - مركز شباب سمسطا 7 نقاط.

11 - مركز شباب الفيوم 6 نقاط.

12 - نادى مطرطارس 2 نقاط.