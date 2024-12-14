ارتفاع عدد ضحايا حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا إلى 3 متوفيين و6 مصابين

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إسعاف
إسعاف

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام  المار على نطاق محافظة المنيا إلى 3 متوفيين بعدما لفظ شخصين منهم أنفسهم الأخيرة داخل مستشفى العدوة فيما أصيب 6 آخرين.

حيث توفي كل من ابراهيم عبدة سالم، 19 سنة، بني سويف، زينب محمد بدوى، 65 سنة،أبوقرقاص،ومحمد سالم شاكر، 25 سنة، عامل الفيوم.

فيما أصيب 6 آخرين وهم: معتر محي شحاتة، 15 سنة، طالب، احمد ماضي محمود، 15 سنة، طالب، مقيمين بمحافظة الفيوم، ناجي شعبان محمد، 38 سنة، سامح خليل سليمان، 19 سنة، حسام شعبان جلاب، 20 سنة، مقيمين بمحافظة بني سويف، محمد عبد الستار محمود، 21 سنة، محافظة الفيوم.

 

وكانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات بلاغا بانقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي وتحديدا امام مركز العدوة شمال محافظة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة شخص وإصابة 7 إخرين تنوعت إصابتهم مابين كدمات وسحجات وكسور متفرقه بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.


وتم نقل المصابين لمستشفى العدوه لتلقي العلاج، ونقل المتوفي إلى ثلاثة حفظ الموتي، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

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