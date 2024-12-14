تفاصيل الكشف الأثري الفريد في منطقة البهنسا الأثرية بالمنيا (صور)

محافظات
الكشف الأثري
الكشف الأثري

في سابقة هي الأولى من نوعها، أعلنت البعثة الأثرية المصرية الإسبانية المشتركة بين جامعة برشلونة ومعهد الشرق الأدنى القديم عن اكتشافات مذهلة في منطقة البهنسا الأثرية بمحافظة المنيا.

حيث تم العثور على مجموعة من الألسنة والأظافر الذهبية لمومياوات داخل مقابر تعود للعصر البطلمي، بالإضافة إلى تمائم وجعارين متنوعة تجسد المعبودات المصرية القديمة مثل الجد وإيزيس وحورس وجحوتي. كما تم العثور على نصوص ومناظر طقسية لمعبودات تظهر لأول مرة في هذه المنطقة.

وأكد الدكتور محمد اسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أهمية هذا الكشف، مشيرًا إلى أنه تم العثور لأول مرة في منطقة البهنسا على 13 لسانًا وأظافر آدمية ذهبية لمومياوات، مما يمثل إضافة كبيرة لتاريخ المنطقة ويبرز الممارسات الدينية السائدة في العصر البطلمي.

وأوضح الدكتور حسان إبراهيم عامر، مدير حفائر البعثة، أن أحد المقابر المكتشفة تحتوي على جعران القلب في مكانه داخل المومياء، بالإضافة إلى 29 تميمة لعامود جد، وجعارين لمعبودات مختلفة.

من جهته، أشار الدكتور استر بونس ميلادو، رئيس البعثة من الجانب الإسباني، إلى اكتشاف بئر دفن من الحجر مستطيل الشكل يؤدي إلى مقبرة تحتوي على صالة رئيسية وثلاث حجرات تضم عشرات المومياوات، مما يدل على استخدامها كمقبرة جماعية.

كما تم العثور على بئر دفن آخر يؤدي إلى ثلاث حجرات مزينة برسوم وكتابات ملونة، تمثل صاحب المقبرة "ون نفر" وأسرته أمام المعبودات أنوبيس وأوزوريس وآتوم.

وأضافت الدكتورة مايته ماسكورت، رئيس البعثة، أن البعثة ستواصل أعمالها في الموقع للكشف المزيد من أسرار هذه المنطقة الأثرية المتميزة، بعد أن تمكنت في مواسم حفائرها السابقة من اكتشاف مقابر تعود إلى العصور الصاوي واليوناني والروماني، بالإضافة إلى كنيسة البازيليكا الرومانية ومعبد الأوزريون.

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم أخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم

مواد متعلقة

تحرير 140 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز البلدية بـ4 مراكز في المنيا

تحرير 56 محضرًا تموينيا.. ضبط 3 أطنان دقيق مدعم وأغذية غير صالحة للاستهلاك

محافظ المنيا يتابع انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين

احتفالا باليوم العالمي لذوي الإعاقة.. دمج وتمكين ذوي الهمم أولوية وطنية في ظل اهتمام القيادة السياسية

ضبط 99 مخالفة خلال حملات تفتيشية تموينية مكبرة على المخابز والأسواق

قطع التيار الكهربائي في المنيا عن 6 مناطق لهذة الأسباب

قوافل طبية مجانية بقرية منقطين بمركز سمالوط

محافظ المنيا: 200% زيادة في طلبات التصالح و30 ضعفًا في التحصيل خلال 3 أشهر

الأكثر قراءة

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وفولهام | الدوري الإنجليزي الممتاز

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × فولهام بث مباشر دون "تشفير" | الدوري الإنجليزي الممتاز