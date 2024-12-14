إريك ترامب: البيتكوين مستمرة في زيادة شعبيتها ورفع سعرها وبإمكانها الوصول إلى 200 ألف دولار

أعلن إريك ترامب، أن البيتكوين مستمرة في زيادة شعبيتها ورفع سعرها وإن بإمكانها -وبسهولة- الوصول إلى 200 ألف دولار.

ورجح ترامب، في مقابلة خاصة مع CNN الاقتصادية. تخطيها هذا السعر بكثير في الوقت المناسب.

ولفت إريك ترامب، خلال مشاركته كمتحدث خلال مؤتمر «بيتكوين مينا» الذي انعقد في أبوظبي بين 9 و10 ديسمبر الجاري إلى إمكانية وصول سعر البيتكوين إلى المليون دولار «فالعالم يخوض ثورة رقمية، ولكن قلة من الناس تدرك ذلك».

وقال ترامب، إنه يعتقد أن النظام المالي القديم هو اليوم معطل، والكريبتو هو خيار بديل وناجع برأيه.

ويميل ترامب إلى الاعتقاد أن الأسباب الكامنة وراء زيادة انتشار وتبني البيتكوين تكمن في المشكلات الكثيرة التي يشهدها الناس في أنظمة المصارف القديمة، وقال «هؤلاء يؤمنون بالتمويل اللامركزي، وهم يعتقدون أن البنوك القديمة والنظام القديم لتحويل الأموال معطلان، إنهم يرون المشكلات الحكومية وانخفاض قيمة العملات في جميع أنحاء العالم».

وأضاف ترامب: «نحن نؤمن بالكريبتو ونؤمن بالنظام المالي الحديث، النظام المالي الحالي معطل وهو قديم الطراز وباهظ التكلفة على عكس العملات المشفرة».

ورأى ترامب، أن الإدارات الأمريكية السابقة ضيقت الخناق على الكريبتو وأنه للمرة الأولى في تاريخ أميركا يأتي رئيس داعم للكريبتو لينقد أميركا من خطر التخلف عن ركب موجة الثورة الرقمية لا سيما أن دولًا كثيرة تبنت العملات المشفرة مثل الإمارات حيث إن إمارتي دبي وأبوظبي أصبحتا مركزين عالميين للكريبتو.

وقد أعلن ترامب، خلال مؤتمر « بيتكوين 2024» في ناشفيل في يوليو الماضي أربع نقاط بارزة لدعم الكريبتو تبدأ بإنشاء احتياطي استراتيجي ووطني من البيتكوين، والالتزام بسياسات داعمة للبيتكوين وصناعة العملات الرقمية، وإصلاحات تنظيمية تتضمن تبسيط اللوائح وصلاحيات لجنة الأوراق المالية والبورصات المحافظة في تعاملها مع العملات المشفرة والرقمية، وتبني الابتكار في التقنيات المالية، وأضاف إريك أن “قيادة ترامب ستوفر الدعم المطلوب وتشكل عاملًا مهمًا في دفع عجلة صناعة الكريبتو قدمًا”.

ويرى ترامب فرصًا واعدة لشركة «وورلد ليبرتي فايننشال» التي أسستها عائلة ترامب خلال شهر سبتمبر الماضي وشهدت انطلاقة متعثرة والكثير من التحديات، واعتبر أن هذه الشركة ستضع العائلة في الواجهة الأمامية للثورة الرقمية «وليس هناك من شك في أن الخدمات المصرفية خلال السنوات العشر المقبلة سوف تتغير بشكل جذري وسنكون في طليعة تلك التغييرات وسنكون في طليعة تلك الثورة الرقمية».

وتقدم منصة الشركة خدمات التمويل اللامركزي التي تسمح للمستخدمين بإقراض واقتراض العملات الرقمية مباشرة ومن دون وسطاء ماليين تقليديين من خلال تقنيات البلوكتشين.

وكشف ترامب أن الكريبتو سيخدم أعمال مؤسسة ترامب لتطوير العقارات الفاخرة وقال «أعتقد أن العملات المشفرة هي ميزة كبيرة ومكملة لتلك الأصول الثابتة التي نحبها كثيرًا».

يذكر أن زيارة إريك ترامب للمنطقة شملت إلى جانب مشاركته في مؤتمر بيتكوين مينا الإطلاق الرسمي لمشروع «برج ترامب جدة» بالتعاون مع دار جلوبال ويأتي استكمالًا لنجاح الشراكات السابقة بينهما، لا سيما النتائج التي حققها مشروع «ترامب إنترناشونال عُمان» في تطوير «عايدة» الفاخر.