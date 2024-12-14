تفاصيل قضية اتهام امام عاشور بالسب والقذف من احد جيرانه المنظورة امام محكمة الجنح بالسنبلاوين

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امام عاشور
امام عاشور

نظرت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية  برئاسة المستشار محمد صلاح رئيس المحكمة، فى القضية رقم 34501 جنح السنبلاوين، واستمع فيها إلى طلبات  محامي المجني عليه، والذي أكد بتقديم عدة مستندات تحتوي فيه على فلاشة بها مقاطع فيديو وصور من الحساب الشخصي للاعب، والتي تؤكد صحة الواقعة، وأن الحساب الشخصي للاعب موثق، وأضاف أنه تقدم ببلاغ إلى مباحث الإنترنت والمصنفات الفنية للتأكيد على صحة الواقعة.

 

وكشف محامي المجني عليه اتهام  الاعب امام عاشور بـ 3 اتهامات في القضية المرفوعة ضد اللاعب، والتى أقامها أحد جيرانه بعد أن قام "إمام" بالتعدى عليه بالسب والشتم من على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.


وجائت اولي الاتهامات تهمة إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي
والسب والقذف، والإزعاج.

 
و استمعت محكمة جنح السنبلاوين في محافظة الدقهلية، لدفاع المتهم والمجني عليه في القضية المرفوعة ضد اللاعب إمام عاشور، والتى أقامها أحد جيرانه بعد أن قام "إمام" بالتعدى عليه بالسب والشتم من على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك.

جنح السنبلاوين تنظر قضية اتهام إمام عاشور بالسب والقذف  

وبدأت الأحداث أثناء الاحتفال بفوز الزمالك، وذكر المجني عليه، اسم إمام عاشور وسخر منه لعدم نزوله المباراة

وقام إمام بالرد عليه وتوجه بالسب له، من حسابه الشخصي  فقام المجني عليه بتحرير محضر بالواقعة، بعد التقاط “صورة شاشة” لتعليق إمام عاشور، وتم تحديد جلسة اليوم  بمحكمة جنح السنبلاوين.

ورفعت الجلسة بعد سماع أقوال المحامين في الدعوى أمام محكمة جنح السنبلاوين بمحافظة الدقهلية . 

احتفال بفوز الزمالك المصنفات الفنية محافظة الدقهلية مواقع التواصل الاجتماع موقع التواصل الاجتماعي محكمة الجنح مباحث الانترنت فيديو وصور رئيس المحكمة دفاع المتهم تحرير محضر بمحافظة الدقهلية

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