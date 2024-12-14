غرق طفل بمياه مصرف زراعية في مركز الواسطى ببنى سويف

لقي طفل صغير مصرعه غرقا في مياه مصرف الرفع بطريق ميهوب التابعة للوحدة المحلية لقرية انفسط بمركز الواسطى ببنى سويف، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقل الجثة إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بنى سويف إخطارا يفيد بوقوع حادث مصرع طفل صغير غرقا في مياه مصرف الرفع بطريق ميهوب التابعة للوحدة المحلية لقرية انفسط بمركز الواسطى، وتم التوجية بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل الجثة إلى أقرب مستشفى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واستخرج الأهالى جثة الطفل « محمد ش» مقيم بقرية ونا القس بمركز الواسطى ببنى سويف، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتم استدعاء مفتش الصحة لإجراء الكشف الطبي على الطفل، الذى لقى مصرعه غرقا في مياه مصرف الرفع بطريق ميهوب التابعة للوحدة المحلية لقرية انفسط بمركز الواسطى، وتبين عدم وجود شبهة جنائية حيال الواقعة، وتم الإنتهاء من كافة الإجراءات القانونية والتصاريح الخاصة بالدفن، وتسليم الجثة إلى ذويها.