القبض على لصوص أبواب المقابر بمركز ببا ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف اليوم السبت، بشأن استغاثة أهالي قرى مركز شرطة ببا ببنى سويف، من قيام مجهولين بسرقة أبواب المقابر.

وعلى الفور أمر اللواء «محمد الخولى» مدير البحث الجنائى بتشكيل فريق بحث قاده العقيد «أحمد بهجت» مدير مباحث مركز ببا، وضباط المباحث.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص مقيمين بمركز ببا، وبحوزتهم مركبة «توك توك»– سلاح أبيض، وتبين من قيامهم بسرقة 25 بابا من أبواب المقابر الموجودة بقرى شرق النيل بمركز ببا.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن البوابات الحديدية المستولى عليها، وتبين أن التشكيل العصابى يضم 3 أشخاص وهم محمد.س، 46 سنة وطه.م. 50 سنة وجابر.ا، 45 سنة واتفقوا على القيام بسرقة ابواب المقابر الحديدية وبيعها.

تم تحرير محضرا بالواقعة، وأحالتهم للنيابة العامة، وقرر المستشار أحمد عطية المحامي العام الأول لنيابات بني سويف،بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.