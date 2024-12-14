تجديد حبس 7 من العاملين بالتأمين الصحى لسرقة أدوية للسرطان ب 10 مليون جنيه بالغربية

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بوابة الفجر


قرر قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة الكبرى تجديد حبس 7 متهمين، وهم طبيب وصيدلانية، و5 من العمال،  لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في قضية سرقة دفاتر صرف أدوية السرطان وعلاج الكيماوي من عيادات "ابن سينا" التابعة للتأمين الصحي بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت بلاغًا من مدير عيادة ابن سينا للتأمين الصحي بالمحلة الكبرى، يفيد بسرقة ملفات ومستندات تتعلق بصرف أدوية بقيمة تتجاوز 10 ملايين جنيه.

 

وعلى الفور فتحت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بمراجعة تقرير لجنة الجرد المشكلة من التأمين الصحي بطنطا، وتفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة بمحيط العيادات، وسماع أقوال شهود العيان والمبلغين عن الواقعة.

 

وتبين من تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين تلاعبهم فى دفاتر المرضى وسرقة ملفات وأدوية للسرطان تتخطى ال 10 مليون جنيه وعلى الفور أمرت النيابة العامة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم أمر قاضي المعارضات بتجديد حبسهم 15 يوم على ذمة التحقيقات.

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