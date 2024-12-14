مصرع شخص وإصابة زوجتة بعد سقوط سيارتة بترعة فى الغربية

شهدت مدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية، مصرع شخص وإصابة زوجتة اثر سقوط سيارتة الملاكى أثناء القيادة بإحدى الترع بطريق مصر اسكندريه الزراعي أمام مدينة طنطا.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسقوط سياره ملاكى بترعة بطريق مصر اسكندريه الزراعي المار من مدينة طنطا.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والانقاذ النهرى وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

وتبين وفاة " ح.أ " قائد السيارة وإصابة زوجتة أثر سقوط سيارتهم فى الترعة، وتبين اختلال عجلة القيادة فى يد المتوفى وسقط فى ترعة.

تم نقل الجثة والمصابة إلى مستشفى جامعة طنطا وحُرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.