عاجل.. تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إيفرتون في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ16 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد إيفرتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: مايلز سكيلي، ويليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، يوريان تمبر.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ميكيل ميرينو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد إيفرتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Xtra 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.