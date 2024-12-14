مواطن يقتل شخص بطلق نارى بسبب خصومة ثارية بمركز صدفا فى أسيوط

لقى شخص مصرعه إثر إصابته بطلق نارى بسبب خصومة ثارية على يد شخص آخر بقرية البربا بمركز صدفا بمحافظة أسيوط

وعلى البداية تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بمصرع شخص على يد اخر بسبب خصومة ثارية بقرية البربا بمركز صدفا

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث مركز شرطة صدفا وسيارة الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع شخص 44 عاما بطلق نارى بالرأس والصدر على يد اخر بسبب خصومة ثارية بقرية البربا

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا المركزي تحت تصرف النيابة العامة

وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة

وتكثف وحدة مباحث مركز شرطة صدفا جهودها لكشف ملابسات الحادث