جامعة أسيوط تنظم مسابقة الطالب المثالي على مستوى الكليات للعام الجامعي الجديد

أطلقت جامعة أسيوط فعاليات مسابقة الطالب المثالي على مستوى الكليات للعام الجامعى 2024/2025؛ والتي تنظمها إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب؛ ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة؛ لبناء الانسان" تحت شعار "النهوض نحو التميز"، وذلك خلال الفترة من 24 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر؛ بقاعة المناقشات(2) بالمبنى الإدارى بالجامعة.

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى؛

إلى حرص جامعة أسيوط على تنظيم مسابقة الطالب المثالي سنويا؛ بهدف تكريم الطلاب المتفوقين في جميع المجالات سواء العلمية أو الاجتماعية أو التطوعية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، ودعم بيئة جامعية تجمع بين التميز الأكاديمى وتنمية الجوانب القيادية والشخصية لدى الطلاب، لتكوين أجيال واعية نافعة لنفسها ولمجتمعها.

وتأتى فعاليات المسابقة تحت إشراف؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على المسابقة، والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري والمشرف العام علي الانشطة الطلابية، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنفيذ الأستاذة أميمة إبراهيم مديرة إدارة النشاط الاجتماعى والرحلات، ومشرفى النشاط بالإدارة.

وأشار الدكتور أحمد عبد المولى؛ أن المسابقة شهدت مشاركة (100) طالب، وطالبة من مختلف الكليات، وتم الانتهاء من المرحلة التمهيدية للمسابقة والتى عقدت خلال الفترة من 8 ديسمبر وحتى 12 ديسمبر، تختتم المسابقة أعمالها في 18 من ديسمبر، مشيرًا إلى أن لجنة تحكيم المسابقة تقوم بتقييم المتقدمين للمسابقة وفق الشروط المعلنة، والتى تفاضل بين المتقدمين وفق مهارات الطالب في التواصل والعرض والتميز الدراسى، ومشاركتهم في الأنشطة الطلابية، ومهاراته الاجتماعية، وإجادته للغة الأجنبية، والبرمجة وكذلك يتم تقييم الوعي الثقافي والسياسي لدى الطالب، ومدى وعيه بالقضايا المحلية والدولية والتحديات التي تواجه الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وتضم لجنة تحكيم المرحلة التمهيدية للمسابقة كل من؛ الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على المسابقة، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية ورئيس لجنة المرحلة التمهيدية ومحكم للثقافة العامة، والدكتور معمر رتيب وكيل كلية الحقوق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومحكم للوعى السياسى، والدكتورة سناء محمد زهران أستاذ مساعد بقسم التخطيط الاجتماعى بكلية الخدمة الاجتماعية ومحكم العرض التقدمي، والدكتور هيثم ابراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب ومحكم الأنشطة الطلابية، وأميمة ابراهيم مدير إدارة النشاط الإجتماعى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب ومحكم أنشطة ومبادرات