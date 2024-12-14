جامعة أسيوط تختتم أنشطة وفعاليات مبادرة إحنا مين

اختتمت جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، سلسلة الأنشطة، والفعاليات التثقيفية، والتوعوية، التي نظمتها كلية التربية للطفولة المبكرة في إطار المبادرة القومية إحنا مين، لغرس الهوية المصرية لدى الأطفال، وتعزيز الولاء، والانتماء فيهم منذ الصغر؛ لحضارة مصر العظيمة، وتاريخها القديم، والحديث، وذلك تنفيذًا لمبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة؛ لبناء الإنسان

وجاءت أنشطة المبادرة؛ تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة يارا إبراهيم عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة لمياء كدواني وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وسيم السيسي المستشار العلمي للمؤسسة، والدكتور صديق عفيفي رئيس مجلس أمناء المؤسسة

وكما شهدت الفعاليات مشاركة؛ الدكتورة هالة الطلحاتي المدير التنفيذي لمؤسسة يارو للحضارة المصرية، والدكتورة علا العبودي أستاذ الآثار بكلية الآثارجامعة القاهرة، ومحمد فراج مدير مؤسسة مصر الخير، إلي جانب الدكتور عمر سيد خليل مدير مركز تطوير التعليم بالجامعة، ولفيف من وكلاء كلية التربية للطفولة المبكرة، والطلاب المشاركين خلال الفعاليات.

وأشاد الدكتور المنشاوي؛ بحزمة الأنشطة، والفعاليات التثقيفية التي تم تنفيذها ضمن مبادرة "إحنا مين"، مؤكدا حرص جامعة أسيوط على تنمية روح الانتماء لدى الأطفال، والتعريف بالحضارة المصرية العظيمة، وربطها بالإنجازات المعاصرة.

وأكد رئيس جامعة أسيوط؛ على أهمية مرحلة الطفولة المبكرة لأنها تعتبر السنوات المؤثرة في شخصية أي فرد، والاستثمار في الطفولة هو استثمار في المستقبل، حيث إنهم يمثلون الشريحة الأكبر في المجتمع، لذا تحرص الجامعة على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية في أبنائنا.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة يارا إبراهيم، إن هذه الأنشطة ارتكزت علي جانبين: الأول؛ تنفيذ عدد من الورش التطبيقية الميدانية لنحو 500 طفل من عدد من الروضات داخل محافظة أسيوط، والثاني؛ تنفيذ دورة تدريبية مكثفة لنحو 50 طالبًا، بكلية الطفولة المبكرة؛ لرفع الوعي التاريخي لدى الشباب، والنشء، وربطها بالإنجازات المعاصرة، وترسيخ الهوية المصرية لديهم، مشيرة إلى تنفيذ المبادرة داخل روضات الفاروق التجريبية لغات، والرعاية المتكاملة، والوحدة العربية، وأسيوط الرسمية المتميزة، وروضة خديجة بنت خويلد؛ وذلك تحت إشراف حنان ناجي موجه عام رياض الأطفال بمديرية التربية والتعليم، وحنان علي، موجه أول رياض الأطفال بإدارة اسيوط التعليمية، وبمشاركة المعلمات المتميزات داخل الروضات.

واستهدفت الأنشطة داخل الروضات؛ التعريف بتاريخ الحضارة المصرية، وحيث تم تنفيذ احتفاليات مُبسطة للأطفال؛ مُرتدين خلالها الأزياء المصرية القديمة، كما قام فريق عمل "مؤسسة يارو"؛ بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخاصة بالتلوين، والمسرح، والحكي الشفهي، والألعاب التعليمية التاريخية، وكتابة الأسماء باللغة الهيروغليفية، بالإضافة إلى قيام الأطفال بتنفيذ موكب فرعوني لتتويج الملكة، وتم إكساب الاطفال مجموعة من سلوكيات الحضارة المصرية القديمة، مثل؛ الصدق، والأمانة، والحفاظ على مياه نهر النيل من التلوث.

أما الجانب الثاني من أنشطة المبادرة؛ تضمن تنفيذ تدريب مُكثف لنحو 50 طالبًا من كلية التربية للطفولة المبكرة، تحت عنوان: "ربط المناهج التربوية بالتاريخ والحضارة المصرية"، والذي استهدف مناقشة عدة محاور منها: مقدمة عن حياة المصري القديم، الإبداع والابتكار في ضوء تجربة المصري القديم، والإبداع في الألعاب الذهنية، ودورها في تطوير العقلية، وتنمية مهارات التواصل وحكي التاريخ المصري (الطرق والأساليب)، وكذلك الدور التربوي في تقويم السلوكيات في ضوء الحكم، والتعاليم الأخلاقية المصرية القديمة، فضلًا عن بناء التكوين العقلي، والوجداني، وغرس الهوية المصرية عن طريق الفنون، والمسرح، والألعاب المختلفة.

وقام بالتدريب خلالها؛ أساتذة متخصصين في تنمية، وتطوير القدرات المهنية، والشخصية والتربوية، والآثار، والتاريخ، والحضارة المصرية، ومنهم؛ الدكتورة علا العبودي أستاذ الآثار المصرية، بكلية الآثار، بجامعة القاهرة، والدكتور أيمن عبد العزيز سلامة، أستاذ علم النفس التربوي، والدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بوزارة الثقافة.