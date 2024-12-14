اجتماع لجنة الاتصال العربية يرفض بشكل كامل انتهاكات إسرائيل للسيادة السورية

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صورة تذكارية بعد
صورة تذكارية بعد انتهاء اجتماع اللجنة

وزير الخارجية والهجرة يشارك في اجتماع لجنة الاتصال العربية وعدد من الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة حول سوريا في العقبة


شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم ١٤ ديسمبر، في اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية حول سوريا - وبحضور وزراء خارجية كل من البحرين والإمارات وقطر - مع الولايات المتحدة وتركيا والمملكة المتحدة وألمانيا، بالإضافة إلى الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، والمبعوث الأممي إلى سوريا، حيث عقد الاجتماع بمدينة العقبة بالأردن.

وأكد الجانب العربي، ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، بما يحفظ أمن ومستقبل الشعب السوري، وأهمية تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية الفاعلة والأمم المتحدة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية.

وزبر الخارجية د. بدر عبد العاطي

وأكد الجانب العربي، تدشين عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري. 

كما أعرب الجانب العربي، عن رفضه الكامل لانتهاكات إسرائيل للسيادة السورية التي ستؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار وتعقيد المشهد بالمنطقة.

جانب من اجتماع اللجنة
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