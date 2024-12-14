"مدبولى" و4 وزراء ومحافظ أسوان يشاركون فى إحتفالية تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية"

شارك الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم فى إحتفالية تدشين محطة "ابيدوس 1 للطاقة الشمسية" بكوم أمبو في محافظة أسوان، بقدرة 560 ميجاوات، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، والسيدة مريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، والسيد فوميو إيواى سفير اليابان لدى القاهرة، والسيد حسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "النويس للاستثمار" وشركة "إيميا باور"، وعدد من مسئولي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأيضًا المهندس عمرو لاشين نائب محافظ أسوان

ومن جانبه أشاد الدكتور إسماعيل كمال بهذا المشروع الحيوى والهام، والذى تم ضخ قدرته من محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بفارس التابعة لشركة إيميا باور الإماراتية من الكهرباء للشبكة القومية الموحدة

مؤكدًا على أن ذلك يعتبر إنجازًا جديدًا يضاف لسلسلة الإنجازات والنجاحات المتتالية التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسى فى كافة قطاعات العمل العام، فضلًا عن أهمية هذا المشروع الذى يؤكد حرص وجهود الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الإستثمار للإستغلال الأمثل للمقومات والثروات المتنوعة.