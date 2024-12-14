جهاز الرياضة للقوات المسلحة يستقبل وفد عسكرى أردنى

أخبار مصر
شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة
فى مختلف التخصصات، إستقبل معهد الكفاءة البدنية والرياضية التابع لجهاز الرياضة للقوات المسلحة
وفد عسكرى أردنى برئاسة مساعد مدير إدارة القوى البشرية بالقوات المسلحة الأردنية، وذلك للتعرف
على أحدث الإمكانات والمنظومات العلمية والتأهيلية المتطورة التى تسهم فى زيادة معدلات اللياقة البدنية للفرد المقاتل بالقوات المسلحة.

تضمنت الزيارة عرض فيلمًا تسجيليًا عن جهاز الرياضة للقوات المسلحة وأندية المؤسسات العسكرية
التابعة له والتى تعد أحد الصروح الرياضية بالقوات المسلحة، أتبعها جولة تفقدية للوفد داخل المعهد
للتعرف على ما يحتويه من قاعات تعليمية وملاعب تدريبية وصالات الإعداد البدنى المجهزة بأحدث الأجهزة الرياضية.  

وألقى اللواء أح محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى أهمية الإستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين لتعزيز القدرات البدنية لرجال القوات المسلحة والإرتقاء بكفاءتهم القتالية بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

وفى ختام الزيارة أشاد الوفد الأردنى بما تمتلكه القوات المسلحة المصرية من أحدث المنظومات التدريبية والرياضية لإعداد الفرد المقاتل وفقًا للأسس العلمية المدروسة فى هذا المجال.

 

الدول الشقيقة والصديقة الدول الشقيقة القيادة العامة للقوات المسلحة القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة الأردنية القوات المسلحة اللياقة البدني اللياقة البدنية المؤسسات العسكرية
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت ليفربول LIVE.. مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام بث مباشر جودة عالية اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وفولهام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة ليفربول وفولهام اليوم دون تقطيع بث مباشر - الدوري الإنجليزي الممتاز

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال