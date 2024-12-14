حملة مكبرة لإزالة 56 حالة تعدى على أراضى الدولة ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24 بأسوان

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حالات تعدى على أراضى
حالات تعدى على أراضى الدولة بأسوان

  كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان المسئولين بالمحليات بالإستمرار فى أعمال إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتعديات بالبناء على الأراضى الزراعية ضمن جهود المرحلة الثالثة من الموجه الـ 24، والتى تستمر حتى 26 ديسمبر الجارى 

 

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه 

 

موضحًا بأن هذه الجهود التى أسفرت حتى الآن عن إزالة 56 حالة تعدى بمساحة 11 ألف و857 م2، تأتى فى ظل متابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبإشراف من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض 

 

 وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان برئاسة إبراهيم سليمان بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان بقيادة اللواء محمد أبو الليل مدير الأمن بتنفيذ حملات بنطاق حى جنوب إستهدفت إزالة 19 حالة تعدى بمساحة 3840م2 

 

 لافتًا إلى أن حملات الإزالة شهدت مشاركة للأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، وأيضًا نواب رئيس المدينة، ورئيس الحى، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية مدعمين بالمعدات الثقيلة.

وزارة التنمية المحلية محافظ أسوان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس عبد الفتاح السيسي تعدى على اراضى

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