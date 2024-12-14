الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار الاستعداد لمباراة المصري المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


وبدأ الفريق تدريبه بالفقرة الفنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة أحمد مجدي، وتم تخفيف الحمل البدني للاعبين خوفًا من تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء المقبل.


وخاض حراس المرمى تدريبات قوية تحت إشراف عماد المندوه مدرب الحراس، تم خلالها التركيز على التعامل مع العرضيات والتسديدات من مسافات متنوعة، بجانب تدريبات سرعة رد الفعل.

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وقام الجهاز الفني بالتركيز على الجوانب الفنية والخططية وحرص أحمد مجدي ومعاونوه على منح اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة قبل خوض تقسيمة فنية لتطبيق ما تم التدريب عليه خلال الفقرة الخططية.


ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي  في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة  لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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