مجلس إدارة الزمالك يخصص 20 حافلة لنقل جماهير الأبيض لملعب مباراة المصري

الفجر الرياضي
حسين لبيب
حسين لبيب

خصص مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، 20 حافلة لنقل الجماهير البيضاء إلى ستاد الجيش بمدينة برج العرب لمؤازرة ودعم الفريق الأول في مواجهة المصري البورسعيدي في بطلولة الكونفدرالية الأفريقية.

مجلس إدارة الزمالك يخصص 20 حافلة لنقل جماهير الأبيض

ويسعى مجلس إدارة النادي إلى توفير كافة سبل الراحة لجماهير نادي الزمالك العظيمة، لمساندة الفريق في مشواره الأفريقي.

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الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة المصري في الكونفدرالية

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الزمالك بالأبيض الكامل أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية

ومن المقرر أن يبدأ تحرك الحافلات صباح يوم الأحد إلى ملعب المباراة، من أمام مقر نادي الزمالك (بوابة 5)، حيث يشترط تواجد بطاقة المشجع وتذكرة المباراة للتواجد في الحافلات المسافرة لبرج العرب.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصري المقرر لها يوم 15 ديسمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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