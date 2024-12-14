محافظ الدقهلية: الكشف الطبي وصرف العلاج ل 250 شخص في قافلة بالمجان بمركز أجا

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية أعمال القافلة الطبية المجانية اليوم،وقامت بالكشف والعلاج ل 250 شخص بمركز أجا،شملت تخصصات متنوعة،وأكد على استمرار التعاون والتنسيق مع وزارة التضامن ومختلف الوزارات والمؤسسات والقطاعات لتوفير سبل الدعم والمساعدة وتقديم الخدمات المجانية لأبناء المحافظة وتيسير وصول الخدمة للمواطنين في كل مكان.

وأوضح محافظ الدقهلية أن القافلة تأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان "بالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الإجتماعي وباشراف والتنسيق بين الدكتورة ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن،والدكتور تامر مدكور مدير مديرية الصحة لتوفير الخدمات المطلوبة وتيسير الحصول عليها في كل مكان.

ومن جهتها أشارت وكيل وزارة التضامن إلى أن القافلة الطبية شملت تخصصات الأمراض الباطنة، والأطفال،الأمراض الجلدية،العظام،طب وجراحة العيون، بالتنسيق مع جمعية الاسراء بعزبة الشوكي وإدارة التضامن الاجتماعي بمركز أجا،والمؤسسة الوطنية للتدريب والتنمية،وقدمت القافلة خدماتها الطبية والعلاجية لأكثر من 250 مستفيد مع صرف العلاج بالمجان، وتسليم 18 نظارة مجانا.