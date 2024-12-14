أحمد مجدي: نسعى للانفراد بصدارة المجموعة.. ونعد جماهير الزمالك بتقديم مباراة كبيرة أمام المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

قال أحمد مجدي القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة المصري المقرر لها غدًا الأحد  في بطولة كأس الكونفدرالية صعبة وأمام فريق محترم.


وأضاف في المؤتمر الصحفي:" نتائج الزمالك أمام المصري لم تكن أفضل شيء في الفترة الماضية، ونسعى حاليًا لتحقيق الفوز من أجل الانفراد بصدارة المجموعة".


وتابع القائم بأعمال المدير الفني:" نعد الجماهير بتقديم مباراة كبيرة وتحقيق الفوز، واللاعبون يعلمون جيدًا قيمة نادي الزمالك والجميع سيحارب من أجل اسم القلعة البيضاء رغم صعوبة الوضع الحالي".

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وأوضح أحمد مجدي أنه لا بد على اللاعبين خوض المباراة بروح من أجل اسم نادي الزمالك لا سيما وأن الفريق حامل اللقب ويسعى للحفاظ على بطولة الكونفدرالية، والفريق لديه الحافز لتخطي الصعاب بالرغم من صعوبة اللقاء، ولكن الزمالك قادر بخبرات لاعبيه أمثال عمر جابر وعبد الله السعيد وأحمد مصطفى "زيزو" وباقي زملائهم على تحقيق الفوز.


وواصل قائلًا:" كل فريق لديه نقاط قوة ونقاط ضعف، ولكن مباراة المصري مختلفة خاصة وأن كلا الفريقين كتاب مفتوح للأخر، وبعض الأخطاء الفردية هي التي ستحسم المباراة والتفاصيل الصغيرة تحسم المباريات القوية".


واختتم أحمد مجدي قائلًا:" عامل تواجد الجماهير أمر إيجابي جدًا لانهم يحفزون اللاعبين باستمرار وهم بمثابة نصف قوة الفريق ونسعى لإسعادهم".


ويستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي  في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة  لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أحمد مجدي استاد الجيش الزمالك أمام المصري

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