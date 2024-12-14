بث مباشر مباراة الأهلي و باتشوكا المكسيكي

بث مباشر يلاشوت.. مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي نصف نهائي الانتر كونتيننتال.

يلا شوت، بث مباشر يلا شوت، الأهلي وباتشوكا كأس الانتر كونتيننتال بث مباشر يلا شوت، تنطلق بعد قليل مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي بنصف نهائي كأس الانتر كونتيننتال بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولمتابعة المباراة بث مباشر أضغط هنا.

وتقام المباراة على ملعب 974 في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، بقيادة الحكم الإيراني علي رضا فغاني.

ويسعى النادي الأهلي للفوز بالمباراة وحصد لقب كأس التحدي، والتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة العملاق ريال مدريد الإسباني، والتي ستقام يوم 18 ديسمبر على إستاد لوسيل بقطر.

بث مباشر، بث مباشر يلا شوت، يلا شوت بث مباشر، كأس الانتر كونتيننتال، ويسعى النادي الأهلي لرد الاعتبار أمام الفريق المكسيكي بعد الخسارة برباعية مقابل هدفين، حينما تواجه الفريق بكأس العالم للأندية موسم 2008.