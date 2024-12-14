تفاصيل العثور على جثة قهوجي مقيد اليدين والقدمين في الهرم

حوادث
ارشفية
ارشفية

تباشر نيابة جنوب الجيزة، التحقيق في العثور على جثة قهوجي مقيد اليدين والقدمين ومكمم داخل شقته في منطقة الهرم

مقيد اليدين والقدمين

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، جهودها، لكشف غموض العثور على جثة قهوجي مكبلة القدمين واليدين والفم وبها أثار تعذيب داخل شقته بالهرم.

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من شقيق المجني عليه بعدما اكتشف مقتل شقيقه داخل مسكنه وعثر على جثته ووجد آثار تعذيب ودماء.

وبالفحص وإجراء التحريات، عثر على الجثة وسط الصالة ومكبل من قدميه ويديه وبه آثار دماء وتعذيب على أجزاء متفرقة بجسده.

وحرر محضر بالواقعة واحيل للنيابة للتحقيق

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