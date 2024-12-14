تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا في كأس إنتركونتيننتال

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول الأول لكرة القدم عن تشكيل فريقه لهذه المواجهة والذي تكون من:-


حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، حسين الشحات.

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كأس الانتر كونتيننتال.. بقيادة طاهر وأبو علي..تشكيل الأهلي لمواجهة باتشوكا بنصف النهائي

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بينما تواجد على دكة البدلاء:


حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبدالفتاح، يوسف أيمن، محمود كهربا، بيرسي تاو، رضا سليم، أشرف داري، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، كريم وليد، عمر الساعي، سمير محمد، كريم الدبيس وأحمد كوكا.


موعد مباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال


تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.
ويستقبل ملعب  974 في قطر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال

تنقل المواجهة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس القطرية الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.

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