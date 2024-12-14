وزير الخارجية الأردني: لا نريد لسوريا أن تغرق بالفوضى

عربي ودولي
أيمن الصفدي _ أرشيفية
أيمن الصفدي _ أرشيفية

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن رسالتنا هي الوقوف إلى جانب سوريا والشعب السوري في مرحلة البناء حتى يحقق الشعب تطلعاته ببناء دولته، فيما لا نريد أن تغرق بالفوضى.


الأردن والنمسا يبحثان تطورات الأوضاع في سوريا

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أمس الخميس هاتفيا، مع وزير الخارجية النمساوي ألكسنادر شالنبيرج، تطورات الأوضاع في سوريا.

وأكد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - حرص المملكة الشديد على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها، ودعم المملكة لعملية سياسية جامعة يقودها السوريون تلبي طموحاتهم وتضمن حقوقهم.

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