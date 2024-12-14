برعاية الرئيس السيسي.. الداخلية تواصل فعاليات مبادرة "كلنا واحد" 





واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد" تحت عنوان "بداية شتاء دافئ"، بالتزامن مع بدء فصل الشتاء؛ وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووجهت وزارة الداخلية قوافل إنسانية لتوزيع هدايا عينية ومستلزمات شتوية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية؛ وذلك في ضوء الدور الذي تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

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