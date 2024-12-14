فوز القناطر والمطرية وتعادل الطيران وهزيمة القومي واسكو بالقسم الثالث

أقيمت اليوم السبت، خمس مباريات بالأسبوع العاشر بالمجموعة السادسة بالقسم الثالث حيث فاز القناطر الخيرية خارج ملعبه على حساب فريق طوخ بهدفين دون مقابل، في المباراة التى أقيمت على ملعب طوخ.

سجل أهداف المباراة كلًا من حسين وفيق ومحمود نصر.

بينما فاز المطرية على بهتيم بهدف دون مقابل، سجله اللاعب أحمد سامي.

و تعادل سبورتنج كاسل سلبيًا امام الطيران.

و فاز قها على ملعبه امام اسكو بهدف دون مقابل، سجله اللاعب بيبي.

بينما يواصل القومي نزيف النقاط، اثر خسارته بهدفين دون مقابل امام ليفيلز.

بينما تأجل ثلاث لقاءات، بسبب مشاركة فرق المجموعة بكأس مصر:

المرج - هليوبوليس

رع - النصر للتصدير

مدينة نصر - قليوب

بينما حصل فريق بطا على راحة هذا الأسبوع.

ترتيب المجموعة السادسة بالقسم الثالث:

1- القناطر الخيرية 17 نقطة

2- قليوب 16 نقطة

3- ليفيلز 14 نقطة

4- رع 12 نقطة

5- مدينة نصر 12 نقطة

6- المرج 11 نقطة

7- المطرية 11 نقطة

8- هليوبوليس 10 نقاط

9- الطيران 10 نقاط

10- طوخ 9 نقاط

11- قها 9 نقاط

12- بطا 8 نقاط

13- بهتيم 8 نقاط

14- اسكو 5 نقاط

15- سبورتنج كاسل 5 نقاط

16- النصر للتصدير 4 نقاط

17- القومي دون نقاط