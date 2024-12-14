بسبب مشادة كلامية..مقتل مسن على يد نجله خنقا بالقليوبية

شهدت قرية السفاينة واقعة مأساوية راح ضحيتها رجل عجوز على يد نجله خنقًا، اثر مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات بينهم، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، وبالعرض على اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية أمر بسرعة ضبط المتهم وتقديمه للنيابة العامة.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية اخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية، يفيد ورود بلاغ إلى المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بقيام شخص بالتخلص من والده خنقًا.

كشفت التحريات بقيادة المقدم مصطفى كامل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بحدوث مشادة كلامية بين مزارع يدعى "سيد فهمى" يبلغ من العمر 50 عامًا، وبين والده "فهمى.ا.ف.ا" كان يعمل خفير نظامي وحاليًا بالمعاش ويبلغ من العمر 70 عامًا، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي خلال تواجدهما بالأرض الزراعية، حيث قام المتهم بخنق والده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديه، إثر مطالبة المتهم بأخذ أموال من المجني عليه لمروره بضائقة مالية، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفيدى بنها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.