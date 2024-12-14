غرفة الصناعات الغذائية تنظم مؤتمرها السنوي تحت عنوان "غذاء مصر"

غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية تعقد مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان “غذاء مصر” يوم الاثنين المقبل، برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، وبمشاركة وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية.





وأكد أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، في بيان اليوم السبت، أن قطاع الصناعات الغذائية يُعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وداعمًا رئيسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة، من خلال توفير غذاء صحي وآمن بجودة تنافسية محليًا ودوليًا.





وأشار الجزايرلي إلى اهتمام الحكومة بتطوير القطاع بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال تحسين عمليات التصنيع الغذائي والممارسات الزراعية لضمان الاستدامة البيئية والمحافظة على الموارد. كما أوضح أن هذه الجهود تهدف إلى زيادة الصادرات، دعم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل جديدة.





وأضاف أن قطاع الصناعات الغذائية شهد نموًا ملحوظًا في الصادرات بنسبة تتراوح بين 10 و15%، ليصل إجمالي صادراته إلى 10 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري، مقارنة بـ8.8 مليار دولار في 2023.





وسيتضمن المؤتمر كلمات افتتاحية لكل من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، ورئيس غرفة الصناعات الغذائية، أشرف الجزايرلي، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدي. وستركز جلسات المؤتمر على مناقشة فرص جذب الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، ودور الصادرات في تعزيز خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.