هبة مجدي تنضم لأسرة مسلسل "منتهي الصلاحية"

الفجر الفني
بوابة الفجر

يعكف الفنان محمد فراج للانتهاء من تحضيرات مسلسله الجديد “منتهي الصلاحية”، والمقرر عرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2025، وانضمت مؤخرًا الفنانة هبة مجدي لأسرة العمل.

 

والمسلسل يقدم فراج من خلاله أولى تجاربه في البطولة المُطلقة بموسم الدراما الرمضانية، والعمل مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته هنا شيحة، هبة مجدي، دنيا ماهر، محمود الليثي، سامي مغاوري، حسن مالك، جيسيكا حسام الدين، وملك حسن والمسلسل من تأليف محمد هشام عبية، إخراج تامر نادي، ومن إنتاج عبدالله أبو الفتوح شركة E producer.

 

ومن جانبه، تواصل هبة مجدي في الفترة الحالية تصوير مسلسل المداح 5 مع حماده هلال، والذي ينافس في موسم دراما رمضان المقبل أيضًا، والعمل يدور في إطار رعب تشويقي، ويتناول المسلسل قصة صابر المداح والذي يقدم شخصيته حماده هلال، ويدخل في صراعات دائمة مع الجن، من أجل التغلب عليهم والتخلص من شرورهم التي تهدده وتهدد أهله، كما يشهد الجزء الخامس العديد من المفاجآت، ويظهر كل من غادة عادل وخالد الصاوي وجوري بكر شياطين خلال أحداث هذا الجزء.

 

المداح 5، من بطولة حماده هلال، غادة عادل، خالد الصاوي، مي كساب، هبة مجدي، يسرا اللوزي، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، أحمد بدير، محسن محي الدين، جوري بكر، دارين حداد، حنان سليمان، هلا السعيد، طارق النهري، ومحمد عبدالحافظ، فيما يظهر خلال الأحداث فتحي عبدالوهاب كضيف شرف، والمسلسل من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج.

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