يترك الاداره عشان الكمبوند بحضور نقيب المهندسين وهيئة المكتب.. نقابة المهندسين تُجري قرعة علنية لتخصيص 163 وحدة سكنية بكمبوند بارادايس

أجرت النقابة العامة للمهندسين قرعة علنية، لبيع 163 وحدة سكنية بإسكان النقابة بكمبوند بارادايس بالقاهرة الجديدة، برئاسة المهندس أحمد المصري- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية ووكيل لجنة الإسكان بالنقابة العامة ورئيس لجنة القرعة، وعضوية المهندس الاستشاري السيد حسن- عضو المجلس الأعلى للنقابة وعضو لجنة الإسكان، والمهندس الاستشاري فاروق الحكيم، والمهندس خالد توكل- عضوي لجنة الاسكان، وذلك بمقر قاعة الاحتفالات الكبرى بالنقابة العامة للمهندسين، وشهدت القرعة إقبالًا كبيرًا من المهندسين، وحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، والأستاذ الدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة ورئيس لجنة الإسكان بالنقابة العامة، والأستاذ الدكتور أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، والمهندس محمود عرفات- الأمين العام، والأستاذ الدكتور معتز طلبة- أمين الصندوق، والمهندس كريم الكسار- الأمين العام المساعد، والأستاذ الدكتور سعد مكرم- أمين الصندوق المساعد.



في كلمته، رحَّب المهندس طارق النبراوي- بالمشاركين في القرعة، مؤكدًا حرص النقابة على إجراء قرعة تتسم بالشفافية والنزاهة، مقدمًا الشكر لهيئة مكتب النقابة على الجهد المبذول للإعداد لفعاليات القرعة وكذلك للجنة الإسكان، لإتمام هذه المرحلة من مشروع كمبوند بارادايس في وقت قياسي، واعدًا بالاستمرار في تنفيذ مشروعات الإسكان بالشكل الذي يرضي ويليق بالمهندسين، والعمل على مشروعات إسكان تناسب كل فئات المهندسين خلال الفترة المقبلة.

في سياق متصل، عبَّر الأستاذ الدكتور هشام سعودي، عن سعادته لثقة المهندسين في المشروعات التي تديرها النقابة من أجلهم في كافة المناطق، واعدًا أن تشهد الفترة القادمة المزيد من المشروعات، قائلًا: "لدينا مواقع جديدة للنقابة، وهناك مطالب من المجلس الأعلى للنقابة، وأعضاء الجمعية العمومية بمزيد من مشروعات الإسكان بمواقع جديدة، والمجلس الأعلى وهيئة المكتب يعملان على ذلك في المرحلة القادمة".



كاشفًا أن هناك توجُّهًا بأن يكون لكافة الأقاليم نصيب من مشروعات إسكان النقابة، لتوسيع قاعدة الاستفادة للمهندسين بمشروعات النقابة، مثل إقليم الصعيد والدلتا والقناة والإسكندرية.



من جانبه، عبَّر المهندس محمود عرفات، عن سعادته بالثقة الكبيرة للمهندسين في مشروعات إسكان النقابة، وهو ما وضح في الإقبال الكبير من المهندسين في القرعة ودفع جدية الحجز، حيث قام 567 مهندسًا بدفع جدية الحجز والمشاركة في القرعة، في حين أن المعروض من الوحدات 163 وحدة، وهي شهادة ثقة من المهندسين في مشروعات النقابة.



وأوضح "عرفات" أن الفترة القادمة ستشهد مشروعات أكثر في أماكن مختلفة في أنحاء الجمهورية، مقدمًا الشكر لكل القائمين على المشروع.



بدوره أوضح المهندس الاستشاري السيد حسن، أن هناك مجهودات كبيرة بُذلت على مدار الستة أشهر الماضية للانتهاء من أهم مشروع إسكان للمهندسين بكمبوند بارادايس، خاصة فيما يتعلق بالخدمات، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من 70% من أعمال خزان الري والحريق، لتوفير مياه دائمة للمسطحات الخضراء الموجودة على مستوى الكمبوند، كما تم البدء في تنفيذ الهيكل الخرساني للمبنى الاجتماعي.



وأرسل "حسن" رسالة طمأنينة للمهندسين، بأن الأعمال الخاصة بخدمات الكمبوند على مشارف الانتهاء، مؤكدًا أن النقابة، بداية من المهندس طارق النبراوي وهيئة المكتب والمجلس الأعلى ولجنة الإسكان، برئاسة الأستاذ الدكتور هشام سعودي، حريصة على نيل ثقة المهندسين، وأن تكون عند حسن ظنهم.



فيما استعرض المهندس أحمد المصري، تعليمات وإجراءات القرعة للتيسير على المهندسين، مناشدًا المهندسين بالالتزام بها لتسهيل عملية القرعة، كاشفًا أنه ما زال هناك 192 وحدة لم يتم طرحها بالكمبوند، سيتم طرحها في مرحلة لاحقة.

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