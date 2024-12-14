تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بالمشتري في مشهد سماوي مميز

عشاق السماء على موعد مع ظاهرة فلكية رائعة مساء اليوم، السبت 14 ديسمبر 2024، حيث يشاهد اقتران القمر في طور البدر مع كوكب المشتري، عملاق المجموعة الشمسية.

تفاصيل ظاهرة اقتران القمر بالمشتري

حسب ما أوردت الجمعية الفلكية بجدة، فإن المقر والمشتري سيفصل بينهما نحو 5 درجات، ويمكن مشاهدة هذا المشهد بسهولة بالعين المجردة في سماء العالم العربي بعد غروب الشمس.

كوكب المشتري سيظهر كنقطة بيضاء ساطعة، أما للراغبين في مشاهدة تفاصيل أكثر، فإن استخدام المنظار أو التلسكوب الصغير سيتيح رؤية قرص الكوكب وأقماره الأربعة الكبرى المعروفة باسم "أقمار غاليليو"، وهي: غانميد، كاليستو، يوروبا، وأيو، التي ستبدو كنقاط ضوئية صغيرة تحيط بالمشتري.

اقتران القمر بالمشتري

مع استمرار الليل، سيبدو القمر والمشتري وكأنهما يتحركان نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

ويمكن ملاحظة حركة القمر اليومية عبر مراقبته عند نفس الوقت في كل ليلة، حيث يظهر أنه يبتعد تدريجيًا عن المشتري متجهًا نحو الشرق، وهي حركته الطبيعية ضمن مداره حول الأرض.

المسافة بين القمر والشمس

خلال الأيام المقبلة، ستزداد المسافة بين القمر والشمس على قبة السماء، ويتأخر شروق القمر تدريجيًا مع اقترابه من طور التربيع الأخير، ليشرق منتصف الليل.