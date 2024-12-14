المرج يصطدم بالمالية في دور ال64 بكأس مصر

تقام غدًا الأحد، في تمام الثانية ظهرًا، أولى مباريات دور ال64 بكأس مصر حيث يستضيف مالية كفر الزيات تحت قيادة عبد الناصر محمد فريق المرج الذى يقوده محمد شعراوي.

و يسعى الفريقان لتقديم العروض القوية رغم توقف وتأجيل مبارياتهما بالدوري الممتاز (ب) والقسم الثالث.

المالية بقيادة عبد الناصر محمد متصدرًا للمجموعة الخامسة برصيد 21 نقطة، جمعهم من خمس انتصارات وست تعادلات فقط، واستهل الفريق مشواره بالكأس بالفوز على بلبيس بهدف دون مقابل، سجله اللاعب محمود شهاب.

هداف الفريق هو اللاعب الغاني صامويل اموتو برصيد 6 أهداف.

واستعد الفريق لمباراة الكأس بالفوز على قحافة وديًا برباعية نظيفة.



إما عن المرج فهو يحتل المركز السادس برصيد 11 نقطة، جمعهم من ثلاث انتصارات وتعادلين وهزيمة، وله ثلاث مباريات مؤجلة بالدورى.

و افتتح الفريق مشواره بالكأس بمواجهة بايونيرز بالفوز عليه بنتيجة 2-1 تقدم بايونيرز بهدف اللاعب محمود الشحات وسجل هدفي المرج اسلام التتش ومحمد منتصر (حماصة)، والفوز على اصحاب الجياد بركلات الترجيح بالتعادل الإيجابي بهدف لكلًا منهما، حيث سجل للمرج في الوقت الأصلى اللاعب محمد صابر وأدرك اصحاب الارض التعادل عن طريق البديل محمد ناصر، وفي ركلات الجزاء الترجيحية سجل كلًا من محمد صابر وعبد اللطيف أحمد (أوفا) ومحمد حسام (بودي)، بينما تصدى الحارس محمد رمضان لثلاث ركلات لأصحاب الجياد.

هداف الفريق كلًا من محمد صابر ومحمد حسن (توتا) وعبد اللطيف أحمد (تيفا) واسلام محمد (التتش) لكلًا منهما هدفين.

ولم يسبق للفريقين مواجهة كلاهما البعض سواء وديًا أو رسميًا.