وقفة احتجاجية أمام البرلمان البريطاني تضامنا مع غزة

عربي ودولي
بوابة الفجر

احتشد الآلاف من المتظاهرين أمام البرلمان البريطاني مساء يوم السبت، تضامنا مع الشعب الفلسطيني، مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.

وتشهد ساحة البرلمان البريطاني في وستمنستر بلندن، والمدن البريطانية المختلفة، اليوم السبت، اعتصاما للتنديد بالحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

ودعا المنتدى الفلسطيني في بريطانيا (PFB)، بالتعاون مع حملة التضامن مع فلسطين، وتحالف ائتلاف "أوقفوا الحرب"، وحملة "نزع السلاح النووي"، وأصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، والجالية الفلسطينية والعربية وكل مؤيدي القضية الفلسطينية إلى المشاركة الواسعة في الاعتصام.

وأكد المنتدى في دعوته أن "الإبادة المتواصلة في قطاع غزة، وعملية التطهير العرقي والتهجير القسري المتواصلة في شمال القطاع، هي جزء من سلسلة الانتهاكات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ نكبة عام 1948".

وأضاف المنتدى أن "الحكومة البريطانية، بقيادة كير ستارمر، منشغلة بحماية رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من المحاسبة، بدلا من العمل على تقديمه للعدالة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة، حيث أفاد مراسلنا اليوم السبت، بسقوط عدد من القتلى في قصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع، فيما أكدت وزارة الصحة أن حصيلة قتلى الحرب ناهزت 45 ألفا.

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