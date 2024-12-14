عاجل- بث مباشر كورة لايف.. مباراة الأهلي وباتشوكا نصف نهائي الانتر كونتيننتال

نصف نهائي الانتر كونتيننتال بث مباشر

الأهلي، باتشوكا بث مباشر كورة لايف الانتر كونتيننتال، الانتر كونتيننتال بث مباشر كورة لايف، انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي و باتشوكا المكسيكي في نصف نهائي كأس الانتر كونتيننتال على لقب كأس التحدي.

كورة لايف بث مباشر، بث مباشر الانتر كونتيننتال، ويشهد ملعب المباراة 974 حضور عدد كبير من جماهير النادي الأهلي والجالية المصرية بقطر.

ويسعى النادي الأهلي للتاهل لنهائي الانتر كونتيننتال ومواجهة ريال مدريد في مباراة النهائي، ويرغب لاعبي النادي الأهلي في الوصول إلى أبعد نقطة بالبطولة وتحقيق انجاز الحصول على المدالية الذهبية أو الفضية لأول مرة في تاريخ النادي.