تعرف على تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والمصري بـ الكونفيدرالية

عقد منذ قليل الاجتماع الفني التنسيقي الخاص بمباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الزمالك بأحد فنادق برج العرب.

تقام هذه المباراة في تمام الساعة السادسة مساء غدٍ الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ترأس الاجتماع مراقب المباراة السوداني مأمون بشارة بحضور المنسق العام للمباراة الغاني ألكسندر اشانتي ومعاونه المالاوي توليبو جولين ومراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز وكذلك المنسق الأمني للمباراة شوليلي نوكوثوالا من إي سواتيني وأيضًا المنسق الإعلامي للمباراة مصطفى طنطاوي وحكم الساحة الجزائري مصطفى غربال، فيما مثل المصري في الاجتماع محمود جابر، المدير الإداري للفريق ومحمود الشحات، طبيب الفريق و إبراهيم غانم، مسئول المهمات.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على كافة الترتيبات المتعلقة بالمباراة، حيث سيرتدي المصري الطاقم الأخضر الكامل وسيرتدي حارس المصري الطاقم البرتقالي، فيما سيرتدي فريق الزمالك الطاقم الأبيض بالكامل وسيرتدي حارسه الطاقم الرمادي.