تشكيل نابولي الرسمي أمام اودينيزي في الدوري الإيطالي

الفجر الرياضي
نابولي
نابولي

أعلن كونتي مدرب نابولي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق اودينيزي بعد قليل بستاد فريولي في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري الإيطالي.

تشكيل نابولي أمام اودينيزي

حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع: دي لورينزو، رحماني، بونجورنو، اولفيرا.

خط الوسط: انجويسا، لوبتكا، ماكتوماني.

خط الهجوم: نيريس، لوكاكو، بوليتانو.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي واودينيزي

تردد قناة أبوظبي الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11411

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

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