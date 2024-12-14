سموحه للكرة النسائية يفوز خارج ملعبه على ايديال بثلاثية

حقق الفريق الأول لكرة القدم النسائية بنادى سموحه فوزًا كبيرًا خارج ملعبه على نظيره فريق ايديال بثلاثة أهداف مقابل هدف فى مباريات الدوري الممتاز ب.

وجاءت الأهداف الثلاثة عن طريق اللاعبة نانسى نعيم التى أحرزت هدفين واللاعبة جنى عبد الحليم التى أحرزت هدف.

ويتكون الجهاز الفنى من شريف العنتيلى مدير فنى، كريم عادل مدرب عام، سحر مصطفى اخصائى علاج طبيعى، شيماء صادق إدارى الفريق، داليا ابو العينين مدير إدارى، صلاح الناهى رئيس قطاع الكرة النسائية بالنادى، الكابتن محمود البندارى نائب رئيس القطاع.