عاجل.. كواليس اعتذار كيروش عن تدريب الزمالك

كشف محمود فايز المدرب العام السابق لمنتخب مصر، كواليس اعتذار البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عن تدريب الزمالك خلفًا للبرتغالي جوزيه جوميز.

كواليس اعتذار كيروش عن تدريب الزمالك

وقال محمود فايز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "حدث تواصل بين الزمالك وكيروش".

وتابع المدرب العام السابق لمنتخب مصر: "كارلوس كيروش يعطي أولوية لتدريب المنتخبات على الأندية".

وأردف: "المدرب البرتغالي يمني النفس بتلقي عرض من أحد المنتخبات قبل كأس الخليج".

واختتم محمود فايز حديثه قائلًا: "البرتغالي كيروش يضع تدريب الأندية خيار أخير في حساباته".

وفي سياق متصل، يستضيف الزمالك نظيره المصري البورسعيدي في السادسة مساء غدًا الأحد باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.