لمناقشة ميثاق النادى وتطلعات المرحلة المقبلة.. تفاصيل أجتماع أعضاء نادي القيادات الشبابية بمطروح

عقد، اليوم السبت، أعضاء نادي القيادات الشبابية بمطروح اجتماعًا مثمرًا، ضمن فعاليات المشروع القومي "نادي القيادات الشبابية"، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني والقيادات الشبابية"، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح ممثلة في "إدارة البرلمان والتعليم المدني".

تناول الاجتماع، الذي أدارة "الحسيني محمد عباس" مدرب وزارة الشباب والرياضة وأحد أعضاء النادي، مناقشة ميثاق النادى وما يتضمنه الهيكل الإدارى، كما تناول المقترحات والرؤى المستقبلية للنادى والخطة المقترحة من قبل أعضاء النادى، عدة محاور هامة، أبرزها: "تطوير آليات العمل الجماعي ومهارات التواصل الفعال، وتعزيز قدرات الإدارة الحديثة وقيادة فرق العمل"، كما تم استعراض تطلعات المرحلة المقبلة ودور القيادات الشبابية في تعزيز العمل المجتمعي...

أوضح "رفاعي" أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار بين الأعضاء، بالإضافة إلى مناقشة سبل استثمار طاقات الشباب المبدع في دعم التنمية المجتمعية، مؤكدًا على أهمية الريادة والابتكار، وتنمية الوعي بالقضايا المحلية والدولية، بما يضمن تكوين قاعدة قوية من القيادات المؤثرة على كافة المستويات.

كما أكد مدير عام الشباب والرياضة بمطروح أن هذا اللقاء يُعد استكمالًا للجهود المستمرة لبناء قدرات الشباب وتفعيل دورهم القيادي في المجتمع، ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

شهد الاجتماع حضور "إسلام السيد حسن" مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، "نور أحمد" مسئول النشاط بالإدارة، اللذين أكدا على أهمية استمرار مثل هذه اللقاءات لدعم وتمكين الشباب...