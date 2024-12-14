انعقاد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة«صحيح البخاري» من مسجد الإمام الحسين.. غدًا

أخبار مصر
بوابة الفجر

ينعقد مجلس الحديث الثامن عشر لقراءة صحيح الإمام البخاري بالإسناد، غدًا الأحد الموافق ١٥ من ديسمبر ٢٠٢٤م عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- بالقاهرة، برعاية كريمة من معالي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: فضيلة الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ وفضيلة الدكتور عبد الرحمن رمضان عبد المجيد، مدرس الحديث وعلومه.

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة، وتتيح فرصة لطلبة العلم والباحثين في علوم الحديث عبر نهج علمي متصل بالإسناد يتبنى المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

أسامة الأزهري وزير الأوقاف الإمام البخاري الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف أستاذ الحديث السنة النبوية الشريفة الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي
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