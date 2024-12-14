نتيجة مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 
نجح ماينز في خطف ثلاث نقاط ثمينة من بايرن ميونخ بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الألماني في  الموسم الحالي. 


وبهذه النتيجة، يحتل بايرن ميونخ صدارة ترتيب جدول الدوري الألماني برصيد 33 نقطة بينما يحتل ماينز المركز السادس برصيد 22 نقط في جدول البوندزليجا حتى الآن في الموسم الحالي.


جاءت بداية الشوط الأول متكافئة بين الفريقين، حيث شن بايرن ميونخ وماينز هجمات على كلا المرمين ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل حتى نجح لاعبو ماينز في خطف هدف التقدم في الدقيقة 41 قبل نهاية الشوط الأول بقليل عن طريق سونج لي الذي استغل فرصة ثمينة لفريقه عندما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى بايرن ميونخ وينتهي الشوط الأول بتقدم ماينز بهدف نظيف. 

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وفي الشوط الثاني، شن لاعبو بايرن ميونخ العديد من الهجمات الخطيرة على مرمى ماينز ولكنهم فشلوا في تسجيل هدف التعادل. 


وعلى الجانب الآخر، حاول لاعبو ماينز تسجيل الهدف الثاني حتى نجحوا في تسجيل الهدف الثاني لهم في الدقيقة 60 عن طريق سونج لي صاحب الهدف الأول وذلك عندما استلم تمريرة سحرية من زميله ارماندو سيب وتسكن الكرة شباك النادي البافاري ويعلن عن الهدف الثاني لماينز.


حاول لاعبو بايرن ميونخ باقي أحداث اللقاء تسجيل هدف حفظ ماء الوجه حتى تمكن ليروي ساني نجم بايرن ميونخ من تسجيله في الدقيقة 87 الذي أطلق تسديدة صاروخية داخل منطقة الجزاء لتستقر الكرة في مرمى ماينز وتنتهي المباراة بفوز ماينز بهدفين مقابل هدف.

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