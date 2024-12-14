نيوكاسل يونايتد يكتسح ليستر سيتي برباعية في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث المواجهة التي جمعت بين نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي، لموسم 2024-2025.

نتيجة مواجهة نيوكاسل يونايتد وليستر سيتي في البريميرليج

وحقق نيوكاسل فوزا كبيرا على نظيره ليستر سيتي، برباعية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب سانت جيمس بارك معقل الجورديز، ضمن فعاليات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.

افتتح الإنجليزي جاكوب ميرفي أولى أهداف نيوكاسل في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، من تمريرة أنتوني جوردون.

ومع بداية الشوط الثاني، أحرز البرازيلي برونو جيماريتش ثاني الأهداف لنيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 47، من صناعة لويس هال.

ثم أضاف المهاجم السويدي المتألق ألكسندر إيزاك الهدف الثالث لصالح الماكباس، في الدقيقة 50.

وعاد المميز الإنجليزي جاكوب ميرفي، ليسجل ثاني أهدافه في اللقاء، والرابع لنيوكاسل يونايتد، في الدقيقة 60، بعد صناعة متقنة من زميله ألكسندر إيزاك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد نيوكاسل يونايتد إلى النقطة 23 في المركز الحادي عشر، بينما يتوقف رصيد ليستر سيتي عند النقطة الرابعة عشر في المركز السادس عشر.