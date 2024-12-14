علي ماهر: نحترم الزمالك وطموحاتنا كبيرة لتحقيق تطلعات جماهير المصري

الفجر الرياضي
علي ماهر
علي ماهر

أكد  علي ماهر، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام الزمالك في بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، أن المباراة ستكون قوية وتعكس المستوى المميز للكرة المصرية.

علي ماهر: نحترم الزمالك وطموحاتنا كبيرة

وأعرب  ماهر عن أمله في أن يقدم الفريقان أداءً يليق بتاريخ الكرة المصرية وسمعتها القارية.

وتابع علي ماهر نحترم فريق الزمالك، حامل اللقب، وندرك تمامًا مدى صعوبة المباراة. مثل هذه المواجهات تحتاج إلى تركيز وجهد كبيرين، واللاعبون في أتم استعداد لتقديم الأفضل".

وأكد  المدير الفني للفريق البورسعيدي أن جميع لاعبي المصري جاهزون ومستعدون لتحمل المسئولية دائمًا، مشددًا على أهمية التركيز الكامل في المباراة وعدم الالتفات إلى أية مؤثرات خارجية قد تؤثر على الأداء.

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وأشار ماهر  إلى ثقته الكبيرة في لاعبي فريقه، مطالبًا إياهم بالحفاظ على تركيزهم طوال المباراة والسعي لتحقيق النتيجة الإيجابية التي تضمن استمرار الفريق في مشواره بالبطولة كما شدد على أن طموحات فريقه كبيرة، معربًا عن أمله في تحقيق تطلعات جماهير المصري التي وصفها بالعظيمة والداعمة دائمًا للفريق.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري و والزمالك  عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات هذه البطولة.

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