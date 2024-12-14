ارتفاع معدل التضخم في روسيا مع توقعات برفع إضافي لمعدل الفائدة

الاقتصاد
بوابة الفجر

واصل معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في روسيا ارتفاعه ليصل إلى 8.9% في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 8.5% في أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاءات الروسية “روس ستات”.


 

وفي بداية ديسمبر، أظهرت البيانات الأسبوعية استمرار تسارع التضخم، حيث بلغت الزيادة في الأسعار 9.3% على أساس سنوي، متجاوزة النطاق المستهدف من البنك المركزي الروسي للعام بأكمله. خلال الفترة من 2 إلى 9 ديسمبر، ارتفع معدل التضخم الأسبوعي بنسبة 0.48%، وهو مستوى أعلى من المعدل الموسمي المعتاد.


 

وأفادت منصة “البلقان” الإخبارية، اليوم السبت، بأن الضغوط التضخمية مرشحة للتزايد مع نهاية العام، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد الغذائية قبل عطلات نهاية العام، إلى جانب الانخفاض الأخير في قيمة الروبل وزيادة الإنفاق الحكومي والاستهلاكي.


 

يسعى البنك المركزي الروسي للسيطرة على التضخم المرتفع، الذي سجل ذروته عند 9.1% في يوليو ولم يشهد سوى انخفاض طفيف منذ ذلك الحين. ومن المقرر أن يعقد البنك اجتماعًا للسياسة النقدية في 20 ديسمبر، وسط توقعات بمواصلة رفع سعر الفائدة الرئيسي، الذي بلغ حاليًا مستوى قياسيًا عند 21%.


 

وأشارت شركة “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن تسارع التضخم الروسي في نوفمبر واحتمال استمراره خلال الأشهر المقبلة يدعمان الحاجة إلى زيادة كبيرة في سعر الفائدة، متوقعة رفعًا بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 23%. وأضافت أن بيانات التضخم الأسبوعية المرتفعة تشير إلى أن المعدل قد يتجاوز 9% على أساس سنوي بنهاية العام، وسط توقعات الشركات بزيادات قياسية في الأسعار.


 

محللو “رينيسانس كابيتال” اتفقوا مع هذا الرأي، متوقعين أن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين إلى 23% خلال اجتماعه المقبل.

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