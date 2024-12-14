

قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن 15 عام لـ عامل خردة أشعل النيران في منزل سيدة لخلافات سابقة ببورسعيد.



وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 20 من شهر يوليو من عام 2024 بدائرة قسم الزهور بمحافظة بورسعيد، والمتهم فيها م ي م ا عامل خردة، ويبلغ من العمر 54 عاما، ويقيم في عزبة رفاعي بالجمالية دقهلية، حيث وضع المتهم النار عمدا بمسكن المجني عليها ش ا ي وذلك بعد أن قام بسكب مادة معجلة للاشتعال واوصلها بمصدر حراري ذو لهب مكشوف، فاشتغلت النيران بباب مسكنها.



وشهدت المجني عليها وتبلغ من العمر 38 عاما وتقيم بمنطقه خالد بن الوليد بنطاق حي الزهور بمحافظة بورسعيد، أنها أبلغت من جيرة العقار أن حريقا قد شب بمسكنها، وقيام المتهم باضرام النيران به، وذلك على أثر وجود خلافات بينهما سبقت الواقعة، وشهد أحمد ياسر نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الزهور أن تحرياته توصلت لصحة ارتكاب المتهم للواقعة كما جاء في أقوال المجني عليها، وإنه تمكن من ضبط المتهم بقرار من النيابة العامة وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.



وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن الحريق نشب نتيجة إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف كعود ثقاب مشتعل أو ما شابه، وذلك بعد سكب كمية من مادة معجلة للاشتعال سولار، وثبت بمعاينة النيابة العامة لباب المسكن من الخارج وجود آثار حريق.



حكمت المحكمه بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والزمته المصاريف الجنائية، وذلك في القضيه رقم 7220 لسنة 2024 جنايات قسم الزهور والمقيدة برقم 1245 لسنة 2024 كلي بورسعيد.