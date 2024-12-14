نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
ليفربول وفولهام
ليفربول وفولهام

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول إيجابيا مع نظيره فولهام، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة ليفربول ضد فولهام في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل في الدقيقة 11 من الشوط الأول، اللاعب أندرياس بيريرا نجم فريق فولهام، بأسيست من روبنسون.

وسجل كودي جاكبو مهاجم فريق ليفربول، هدف التعادل في شباك فولهام، في الدقيقة 47 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح.

وأحرز رودريجو مونيز الهدف الثاني لصالح فريق فولهام، في مرمى ليفربول عند الدقيقة 76 بأسيست من روبنسون.

وفي الدقيقة 86 من الشوط الثاني، سجل اللاعب دييجو جوتا نجم فريق ليفربول، هدف التعادل الثاني في مرمى فولهام، بتمريرة داروين نونيز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق ليفربول إلى صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بينما اعتلى فولهام المركز التاسع بجدول الترتيب بواقع 24 نقطة.

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