موعد مباراة ليفربول القادمة عقب التعادل أمام فولهام والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يقدم لكم موقع "الفجر الرياضي"، موعد مباراة ليفربول القادمة عقب التعادل أمام نظيره فريق فولهام، بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول القادمة عقب التعادل أمام فولهام

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره ساوثهامبتون، في المباراة القادمة ضمن منافسات بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي، يوم 18 ديسمبر الجاري الموافق الأربعاء المقبل.

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وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون، يوم الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس رابطة الدوري الإنجليزي

وستنقل مباراة ليفربول ضد ساوثهامبتون عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل الحصري لإذاعة مباريات بطولة كأس رابطة الدوري الإنجليزي.

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