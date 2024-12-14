انهيار منزل مكون من طابقين دون خسائر في الأرواح بالقليوبية

شهدت قرية البقاشين بمدينة كفر شكر، بمحافظة القليوبية، انهيار منزل مكون من طابقين بالطوب اللبن، دون وجود خسائر في الأرواح، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انهيار منزل بقرية البقاشين بمدينة كفر شكر.

انتقلت على الفور الأجهزة المحلية والأمنية بمحافظة القليوبية، بإشراف المحاسب محمد غنيم رئيس مركز ومدينة كفر شكر إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة الأولية أن المنزل المنهار قديم وبالطوب اللبن ولا يوجد خسائر بشرية في الأرواح وجرى اتخاذ كافة الإجراءات لإخلاء المنزل وإزالة كافة التلفيات من الشارع.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وحُرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

