مرور 23 عاما على الفيلم الهندى Kabhi Khushi Kabhie Gham

الفجر الفني
اميتاب باتشان
اميتاب باتشان

 

يحتفل اليوم صناع الفيلم الهندي Kabhi Khushi Kabhie Gham بمرور 23 عامًا على الفيلم الرومانسي الأشهر في بوليوود، الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم بوليود أبرزهم اميتاب باتشان وزوجته، شاروخان، كاجول، كارينا كابور، هريثيك روشان، وغيرهم. 

 

 

 

ويعتبر الفيلم واحدًا من أهم أفلام بوليوود الكلاسيكية وأيضًا الرومانسية، واحتفل صناع العمل بمرور 23 عامًا على الفيلم من خلال حساباتهم الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

 

شاروخان 

 

 

احتفال أبطال العمل: 

 

 

حيث كتبت كاجول:" فيلم قليل من الفرح قليل من الحزن ليس مجرد فيلم بل هو حياة أخري بالنسبة لي، 23 عامًا مع الكثير من الذكريات الحلوة". 

 

 

وكتبت شاروخان:" ليس مجرد فيلم بل هو حياة آخري، نعيش ذكريات جديدة مع 23 عامًا من القليل من الفرح قليل من الحزن". 

 

 

 

اميتاب باتشان 

 

 

ظهور نجل شاروخان: 

 

ويذكر أن ظهر أريان خان نجل شاروخان الأكبر، على الشاشة الفضية لأول مرة في فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»، وكان عمره ثلاث سنوات فقط، وكان يقوم بدور شاروخان الصغير بالفيلم، واختاره المخرج كاران جوهر بعد أن وجد ملامحه تشبه والده، ووجد أنه الطفل الأنسب للقيام بدور شاروخان الصغير، حسبما ذكر في برنامجه الشهير «كاران ويز كوفي».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفنان الهندي شاروخان أميتاب باتشان هريثيك روشان كاجول كارينا كابور

مواد متعلقة

بعد تصدره التريند.. تعرف على أبرز المحطات الفنية ل شاروخان (تقرير)

احتفال النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان بعيد ميلاده 82: استمرار نجاحه وتأثيره على الساحة العربية والعالمية

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

يلا شوت الأهلي LIVE الشوط الثاني.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

شاهد بالبث المباشر الأهلي اليوم.. مشاهدة الأهلي × باتشوكا بث مباشر دون "تشفير" | بطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد باتشوكا مباشر دون تقطيع | بطولة كأس إنتركونتيننتال

بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا(0-0)، في كأس التحدي الإنتركونتيننتال 2024

يلا كورة Ahly.. بث مباشر مباراة الأهلي وباتشوكا مع متابعة لحظية