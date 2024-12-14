مرور 23 عاما على الفيلم الهندى Kabhi Khushi Kabhie Gham

يحتفل اليوم صناع الفيلم الهندي Kabhi Khushi Kabhie Gham بمرور 23 عامًا على الفيلم الرومانسي الأشهر في بوليوود، الذي شارك فيه مجموعة كبيرة من نجوم بوليود أبرزهم اميتاب باتشان وزوجته، شاروخان، كاجول، كارينا كابور، هريثيك روشان، وغيرهم.

ويعتبر الفيلم واحدًا من أهم أفلام بوليوود الكلاسيكية وأيضًا الرومانسية، واحتفل صناع العمل بمرور 23 عامًا على الفيلم من خلال حساباتهم الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

شاروخان

احتفال أبطال العمل:

حيث كتبت كاجول:" فيلم قليل من الفرح قليل من الحزن ليس مجرد فيلم بل هو حياة أخري بالنسبة لي، 23 عامًا مع الكثير من الذكريات الحلوة".

وكتبت شاروخان:" ليس مجرد فيلم بل هو حياة آخري، نعيش ذكريات جديدة مع 23 عامًا من القليل من الفرح قليل من الحزن".

اميتاب باتشان

ظهور نجل شاروخان:

ويذكر أن ظهر أريان خان نجل شاروخان الأكبر، على الشاشة الفضية لأول مرة في فيلم «كابهي كوشي كابهي جم»، وكان عمره ثلاث سنوات فقط، وكان يقوم بدور شاروخان الصغير بالفيلم، واختاره المخرج كاران جوهر بعد أن وجد ملامحه تشبه والده، ووجد أنه الطفل الأنسب للقيام بدور شاروخان الصغير، حسبما ذكر في برنامجه الشهير «كاران ويز كوفي».